В Китае появились розовые парковки для женщин

В Китае появились специальные автомобильные парковки для женщин-водителей. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на агентство Синьхуа. Они в полтора раза шире обычных, окрашены в яркий розовый цвет, а на асфальте — изображение туфли на высоком каблуке.

Мнения жителей Поднебесной разделились. Одни называют нововведение удобным — такая парковка расположена ближе ко входу в разные учреждения. Для женщин это безопаснее. Но многие заявили, что размеры парковочных мест лишь подтверждают стереотипы, что дамы — не очень хорошие водители.



