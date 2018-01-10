В Москве горит "Физтехпарк", проведена эвакуация

На Долгопрудненском шоссе в Москве горит здание технопарка "Физтехпарк". Огонь охватил 50 квадратных метров. На третьем этаже технопарка – сильное задымление. Проведена эвакуация, однако пожарные опасаются, что в здании все еще могут находиться люди.

Два человека были спасены пожарными в ходе тушения. Они переданы врачам для осмотра.

В здании произошло частичное обрушение вентиляционных коробов. Пожарным удалось локализовать возгорание, передает ТАСС. Пожару присвоен второй номер сложности (из пяти возможных).

"Физтехпарк" находится по адресу: Долгопрудненское шоссе, 3. Он создан при поддержке Минкомсвязи и правительства Москвы.