Партию сжиженного газа с "Ямал СПГ" отправили в США

Танкер со сжиженным природным газом с проекта "Ямал СПГ" направляется в США. Он должен прибыть в Бостон 22 января, передает телеканал "Россия 24". Груз вышел из порта в Великобритании — это первая партия нашего топлива, которую доставил корабль "Кристоф де Маржери".

Штаты в безвыходном положении — из-за снежного шторма цены на газ на восточном побережье подскочили до рекордных шести с половиной тысяч долларов за тысячу кубометров. Это в 30 раз дороже, чем стоит газ, например, в Евросоюзе. То есть, получается, — не до политики.