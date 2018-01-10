CAS рассмотрит иски российских спортсменов 31 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по искам российских спортсменов 31 января. Сразу 42 атлета из нашей страны намерены обжаловать решение МОК о пожизненной дисквалификации.

CAS начнет рассматривать обращения наших спортсменов с 22 января, а окончательное решение вынесет только в последний день месяца. Однако последний день подачи заявок на участие в Играх в Пхенчхане – 28 января. Таким образом, их участие в Олимпиаде исключено вне зависимости от решения суда.

" Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал 42 апелляции, поданных российскими спортсменами по решениям, принятым дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК)", — сообщает агентство "Весь спорт". В число оспоривших решение МОК входят, как завершившие карьеру атлеты, так и действующие спортсмены. Например, не смогут выступить на Играх Ольга Фаткулина и Александр Румянцев (коньки), Ольга Потылицына, Елена Никитина и Александр Третьяков (скелетон), Татьяна Иванова (санный спорт), лыжники Наталья Матвеева, Юлия Чекалева и Александр Бессмертных.