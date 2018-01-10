Госдума торжественно открыла весеннюю сессию-2018

Депутаты Госдумы России сегодня торжественно открыли весеннюю сессию парламента. Заседание по традиции началось с государственного гимна, после чего спикер Вячеслав Володин поздравил коллег с праздниками и пожелал им здоровья, счастья и хорошей работы. Прямую трансляцию из Думы вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Новый год у нас насыщен знаковыми событиями, понятно, что они будут влиять на нашу с вами повестку", — напомнил он.

По мнению Володина, депутатам необходимо сейчас сосредоточиться на рутинной законотворческой работе.

"Потому что именно через принятие законных решений мы с вами выходим на решения проблем, которых ждут от нас граждане и страна", — подчеркнул председатель Госдумы РФ.