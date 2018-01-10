Житель Заполярья протаранил магазин на угнанном гусеничном БТР и украл бутылку вина

Заскучавший житель Апатитов угнал из автошколы ДОСААФ гусеничный легкобронированный тягач, но не совладал с управлением тяжелой машиной и врезался в витрину магазина, предварительно зацепив припаркованную рядом легковушку, сообщает FlashNord. Один из очевидцев снял на видео последствия нетривиальной аварии.

Само ДТП произошло в среду утром на Северной улице, но сколько к тому моменту проехал угонщик, остается неизвестным, как и то, почему же его выбор пал именно на "мотолыгу" (МТ-ЛБ). Во время разворота он повредил припаркованную Daewoo Nexia и тут же протаранил витрину магазина "Семья".

Покинувший салон тягача злоумышленник не растерялся: сквозь образовавшийся проем он пробрался внутрь и украл бутылку вина, которую планировал выпить неподалеку. Именно с ней его и задержали прибывшие на место полицейские.