Российские футболисты сыграют с турками и австрийцами перед чемпионатом мира

Стал известен график контрольных матчей сборной России по футболу при подготовке к чемпионату мира. Непосредственно перед началом первенства наши футболисты встретятся с командами Турции и Австрии.

30 мая сборная России встретится в Инсбруке со сборной Австрии. 5 июня нашей команде предстоит сыграть со сборной Турции. Место проведения матча станет известно позже. 23 марта наша сборная проведет контрольный матч со сборной Бразилии в московских "Лужниках". 27 марта в Санкт-Петербурге российская команда примет французов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками нашей сборной по групповому турниру станут сборные Саудовской Аравии (14 июня в Москве) , Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).