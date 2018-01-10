В Чечне завели дело на главу местного "Мемориала"

В Чечне в отношении главы местного отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, передает ТАСС.

Как заявила в среду член совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова, вместе с адвокатом она беспрепятственно встретилась с Титиевым, и смогла задать вопросы. Он свою вину не признает. По его словам, каких-либо противоправных действий в отношении него сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району не применяли.

Саратова отметила, что также она пообщалась с сотрудниками полиции, участвовавшими в задержании. "Они говорят, что остановили Титиева за нарушение ПДД, не знали даже, кто он. И уже при досмотре обнаружили под его сиденьем пакет с наркотическим веществом. Мы будем в дальнейшем сопровождать это дело и держать под контролем", — сообщила Саратова.

В правоохранительных органах Чечни, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхара — Курчалой — Мескер-Юрт была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 "Лада Калина" под управлением Оюба Титиева. Во время досмотра машины в салоне был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

"Мемориал" ранее сообщил, что Титиев был задержан 9 января в 10:30. Сотрудники правозащитного центра обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову.