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Беременность, роды, материнство 3 часа назад

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10 января 201813:03 Юлия Воробьёва

Исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии

Примерно у каждой пятой матери после родов возникает беспокойство, усталость, чувство собственной бесполезности, отторжение ребёнка и даже суицидальные мысли.
Фото ToniKuettner/pixabay.com.

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Рождение малыша – долгожданное и радостное событие. Однако после него примерно у каждой пятой матери возникает беспокойство, сильная усталость, чувство собственной бесполезности, а порой отторжение ребёнка и даже суицидальные мысли. Всё это врачи называют послеродовой депрессией (ПРД).

По мнению психологов, её появление связано с неврозами во время беременности и долгим ожиданием. Однако это сложное расстройство до сих пор не изучено достаточно хорошо, как и факторы риска, его вызывающие.

Неврологи из Медицинской школы Университета Тафтса (США) решили разобраться в природе послеродовой депрессии. Результаты исследования оказались неожиданными.

Учёные выяснили, что появление ПРД обусловлено не психологическими факторами, а биологическими. По словам авторов, важную роль в возникновении депрессии после рождения ребёнка играет нейроэндокринная система – это отдел эндокринной системы, отвечающий за выработку определённых гормонов.

Через нейроэндокринную систему происходит "выброс" гормонов стресса, а формируется он из-за неправильной работы гипоталамо-гипофизарной системы (ГГС). Последняя объединяет структуры гипофиза и гипоталамуса, выполняя функции как нервной системы, так и эндокринной.

ГГС обычно активируется стрессом (и запускает реакцию "бей или беги"), но во время беременности и после родов работа этой системы немного подавляется, чтобы защитить ребёнка. Однако, если происходят какие-либо нарушения работы этой "схемы", то они впоследствии отражаются на состоянии матери.

Известно, что клетки гипоталамо-гипофизарной системы выделяют особые рилизинг-гормоны. Эксперты считают, что именно они и запускают стрессовую реакцию, в частности, заметную роль играет кортикотропин-рилизинг-гормон. Однако до сих пор не было понятно, как и почему он начинает вырабатываться.

Оказалось, что на этой "стрессовой вечеринке" есть ещё один гость, на которого раньше никто не обращал внимания. Это белок KCC2 – транспортёр хлорид-ионов в клетках центральной нервной системы. По совместительству он регулирует активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и следит за тем, сколько стрессовых гормонов она выделяет.

Собственно, роль KCC2 в регуляции работы нейронов и физиологического ответа на стресс уже была доказана раньше, но с послеродовой депрессией его связь выявлена впервые.

В ходе экспериментов авторы оценивали роль KCC2 в регуляции работы гипоталамо-гипофизарной системы девственных, беременных, а также недавно родивших мышей. Оказалось, что у грызунов из первой группы содержание этого белка было снижено, а вот у животных из второй и третьей групп его уровни, напротив, были повышены (что согласуется с более низким уровнем кортикотропин-рилизинг-гормонов).

Далее исследователи создали мышей, лишённых KCC2, и сравнили, как работает гипофизарно-надпочечниковая система у них и у здоровых животных. Первая группа продемонстрировала значительный стрессовый ответ в период беременности и после родов. После рождения потомства самки уделяли мышатам меньше времени, приближались к ним неохотно. Грызуны из контрольной группы, напротив, показали снижение тревоги после родов и охотно ухаживали за детёнышами.

Собственно, то же самое характерно и для людей: во время беременности беспокойство матери естественно, а вот после родов оно должно притупляться. Но если происходит сбой в работе гипофизарно-надпочечниковой оси, изменяется выработка гормонов стресса, что и вызывает послеродовую депрессию.

Теперь учёным предстоит доказать, что именно так всё происходит и у людей, а также выявить биологические маркеры, которые станут ориентиром в борьбе с депрессивным состоянием. Кроме того, вполне вероятно, что дисфункция ГГС – это не единственная причина возникновения депрессии у матерей, поэтому важно изучить и другие возможные причины нарушений.

"Беременность влечёт большие изменения в женском организме, но мы только начинаем понимать значительные и невидимые адаптации, происходящие на нейрохимическом и электрическом уровне, которые могут иметь большое значение для поддержания психического здоровья", — заключает ведущий автор исследования Лаверн Камиль Мелон (Laverne Camille Melón).

По её словам, специалистам также стоит обратить внимание на работу белка KCC2. Возможно, его дефицит связан с другими психическими расстройствами – эпилепсией, аутизмом, хроническими болями и так далее.

Текущая работа американских исследователей опубликована в специализированном научном издании Psychoneuroendocrinology.

Кстати, ранее учёные доказали, что пение колыбельных песен помогает сблизиться с ребёнком и снижает признаки послеродовой депрессии.

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