Ушел из жизни Михаил Державин. 1936 - 2018

Не стало народного артиста России Михаила Державина. Выпускник Щукинского училища, он почти всю жизнь отдал Театру Сатиры. Но зрителям запомнился в первую очередь как телеведущий, точнее - Пан Ведущий в легендарном "Кабачке 13 стульев".