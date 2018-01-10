Пациенты поликлиники во Владивостоке задержали мужчину, ранившего медсестру спицей

Во Владивостоке мужчина напал на медсестру.

Инцидент произошел в поликлинике N4. Агрессивный мужчина ворвался в кабинет ЭКГ и несколько раз ударил спицей медсестру в область шеи и спины. Раны очень глубокие. Женщина была госпитализирована.

После этого нападавший попытался скрыться, но был задержан подоспевшими на крики пациентами и медперсоналом. Его передали полиции. Как сообщает "Интерфакс", мотивы нападения выясняются.

В последнее время в России участились случаи нападения на врачей. Недавно был вынесен приговор трем саратовцам, попытавшимся изнасиловать фельдшера скорой помощи. Они получили 8 лет колонии строгого режима.