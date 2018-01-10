В британской школе для девочек запретили слово "девочки"

В британском городе Олтрингем учителям грамматической школы для девочек запретили называть учениц "девочками". Такое распоряжение было сделано для того, чтобы не обижать трансгендеров.

Директор учебного заведения Стефани Джилл разослала родителям учениц письмо, в котором пояснила: так школа реагирует на вызовы, с которыми сталкиваются те, кто ставит под вопрос свою гендерную идентичность, либо не отождествляет себя с девочками, пишет Daily Mail.

Учителям в обращении с учащимися предписано использовать нейтральное слово "студенты", однако из названия школы слово "девочки" убирать все-таки пока не будут.

Некоторые местные жители, как отмечает британское издание, негативно отреагировали на данное нововведение. Так, например, один из родителей признался, что не мог сразу понять: шутка это, или нет.

"Это мне кажется немного ненормальным", — признался он.

Другой местный житель, как передает РИА Новости, назвал данное распоряжение "нелепым". "Мы живем во времена, когда должны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проблемы связанные с гендером и сексуальностью, мы должны это понимать. Но девочек нужно называть девочками", — считает он.

При этом представитель инициативной группы "Кампания за настоящее образование" Крис МакГоверн отметил, что "посыл хороший". "Но к детям, у которых есть проблемы с их гендерной идентичностью, нужно относиться с уважением, не меняя английский язык, дабы приспособиться под них", — заявил МакГоверн.