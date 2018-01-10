Защитник Вячеслав Караваев вернется из Чехии в Россию

Защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев, скорее всего, сменит клуб во время зимнего трансферного окна. У 22-летнего футболиста есть три предложения от клубов российской премьер-лиги.

Агент Вячеслава Караваева Алексей Сафонов сообщил, что вероятность ухода футболиста из "Спарты" составляет 90%. Это связано с финансовыми проблемами чешского клуба. "Для "Спарты", завершившей европейскую кампанию, Караваев — слишком дорогой игрок. "Спарта" живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав — игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в "Славию", которая играла в Лиге чемпионов, но не срослось. Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб" – цитирует Сафонова портал bobsoccer.ru.

Всячеслав Караваев – воспитанник ЦСКА. Но в родном клубе он сыграл лишь два матча в основном составе. В 2015 году Караваев уехал в Чехию, где играл за "Дукулу", "Яблоне", а с 2016 года играет за "Спарту". Вячеслав входил в разные юношеские и молодежную сборные России, а сейчас является кандидатом в главную команду страны.