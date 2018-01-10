Президент ОКР Жуков не видит проблемы в позднем решении CAS по российским спортсменам

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по искам российских спортсменов 31 января. При этом последний срок заявки участников Игр в Пхенчхане 28 января, и россияне рискуют не попасть на Олимпиаду даже в случае их оправдания.

Однако президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не видит проблем в столь позднем сроке вынесения решения. "Такая ситуация не должна помешать отправке оправданных атлетов на Олимпиаду. У команды будет единый рейс. Технических сложностей возникнуть не должно", – приводит ТАСС слова Жукова.

42 российских спортсмена подали апелляция в Спортивный арбитражный суд ю Их дела будут рассмотрены с 22 по 28 января, а 31 января суд вынесет окончательное решение.