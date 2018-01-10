Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском ТЦ

Ролик с непотребным поведением сотрудника охраны супермаркета "Лента" в торговом центре «Облака» на юго-востоке Москвы появилось в сети интернет.

Как сообщила автор ролика Наталия Гладышева, инцидент произошел на Рождество, 7 января.

На кадрах видно, как мужчина в форме охранника ползет по полу торгового центра. При этом он мычит, пытаясь что-то сказать. На видео слышен женский смех. В какой-то момент в кадре появляется коллега перебравшего сотрудника ЧОП.

"Надо его повернуть", — говорит второй охранник и разворачивает пьяного, направляя его в проход между магазинами.

На данный момент неизвестно, повлекло ли пьянство на рабочем месте какие-либо последствия для сотрудника охраны.