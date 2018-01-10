Спартаковец Артем Самсонов перешел в "СКА-Хабаровск"

Полузащитник Артем Самсонов сменил московский "Спартак" на "СКА-Хабаровск". 24-летний футболист в ближайшее время присоединится к своей новой команде.

Информацию о переходе Самсонова подтвердил официальный сайт чемпионов России. – "Спартак" благодарит Артема за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Артем Самсонов сыграл два матча за основной состав "Спартака". Кроме того Артем 14 раз выходил на поле в составе "Спартака-2" в матчах ФНЛ и забил 2 мяча.