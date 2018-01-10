Тюменский поджигатель заключен под стражу

Мужчина, обвиняемый в поджоге квартиры в жилом доме в Тюмени, заключен под стражу.

Пожар в жилой девятиэтажке в Тюмени произошел вечером 8 января. Огонь быстро распространился по утеплителю на фасаде. Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 43 квартиры и фасад. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадал.

Причиной возгорания был поджог, передает ТАСС. Подозреваемый ранее уже был судим и вел асоциальный образ жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствие продолжается, назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.