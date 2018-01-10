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10 января 201821:00 Александр Балицкий

Вагоны, электрички,трамваи и МРОТ: Путину в Твери показали будущее

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Минимальный размер оплаты труда в России сравняется с прожиточным минимумом уже в мае 2018 года. Это на полгода раньше, чем планировали. Об этом, общаясь с рабочими Тверского вагоностроительного завода, рассказал Владимир Путин. Здесь президенту показали электричку будущего и современные трамваи, которые производит предприятие. Восемь лет назад завод чуть не закрыли. Путин тогда приезжал на предприятие, а 10 января оценил пройденный путь.

Это почти как швейное ателье. Только вместо ткани — огромные рулоны стали. Их раскраивают, нарезают. И вот из готовых деталей уже получаются современные вагоны. В день — не меньше пяти. Это новый стандарт качества и комфорта, протягивают даже Интернет.

— В обычном плацкартном вагоне — бесплатный Wi-Fi.

Крупнейший не только в России Тверской вагоностроительный, завод с солидной историей — в этом году отмечает 120 лет, осваивает новые направления. Президенту России показывают современные трамваи. И даже предложили оценить кресло вагоновожатого. В Москве, кстати, таких трамваев уже сотня.

- Последний штрих, и на линию! — поясняют Путину.

Но, конечно, главный профиль предприятия — железные дороги. Составы в два этажа — полностью тверская разработка.

Двухэтажными пассажирскими вагонами сегодня никого не удивишь. Такие курсируют уже по восьми российским направлениям. А вот и новый предмет гордости тверских вагоностроителей — электропоезда "Иволга". Они буквально несколько недель назад уже получили золотой Знак качества XXI века и курсируют по маршруту Москва-Киевская — Новопеределкино. Это идеальный вариант для пригородного сообщения. Максимум пространства. Здесь точно тесно не будет. И микроклимат: специальная тепловая завеса не даст замерзнуть.

Сейчас "Иволга" летает со скоростью до 160 километров в час. В перспективе — 250.

- Супер, просто класс. Это мировой уровень, безусловно.

Разговор с рабочими о новых планах. Путину есть с чем сравнивать.

"С 2009 года, когда я здесь был в прошлый раз, многое изменилось. Правда, у вас был сложный период с 2000 годов начиная, конец 2014, 2015, 2016 годы. Но с прошлого года уже все начало расти: по производству и по уровню заработной платы, насколько я понимаю, тоже, по количеству работающих. 2016 год, наверное, был самый сложный. Предприятие работало с убытком почти в 200 миллионов. А в прошлом году уже прибыль чистая поставила более полумиллиарда. Так что это очень хороший показатель. И темп набран очень хороший", — отметил Владимир Путин.

В 2009 году, когда в самый разгар мирового кризиса заказов стало вдвое меньше, завод чуть было не пошел под откос. Сойти с рельсов не дало правительство. Поручение Путина: трехмиллиардный контракт с РЖД плюс прямые вливания стали для рабочих не просто светом в конце тоннеля. Спасли от сокращений.

А сегодня здесь набирают новых сотрудников. За год — почти тысяча новых сотрудников.

"Дожили до момента, что опять все производство пошло в рост. И на этот год у нас сумасшедший план — порядка 1500..." – рассказывает директор по производству Тверского вагоностроительного завода Григорий Монаков.

— Полторы тысячи вагонов? – перебивает его Путин.

"Вагонов, кузовов. Да, все вместе", — подтверждает Григорий Монаков.

Сегодня есть заказы из Египта, Ирана. Экспорт, говорит Владимир Путин, будут стимулировать.

"Сейчас обсуждали с вашим главным акционером, возможности поставок подвижного состава, это и трамваев и вагонов, за границу. Мы готовы, в случае если такие контракты будут назревать, прокредитовать ваших покупателей за границей", — обнадежил тверских вагоностроителей Путин.

Загрузка такая, что некоторые цеха здесь работают теперь даже ночью.

"Часть оборудования работает и в субботу, и в воскресенье, в три смены", — констатирует заместитель начальника холодного прессовочного цеха Тверского вагоностроительного завода Виталий Лебедев.

Вот и зарплата значительно выше средней по области. Но что делать тем, кто живет на минималку, спрашивают президента. И станет ли МРОТ, который сегодня почти девять с половиной тысяч — хотя бы как прожиточный минимум?

"Вчера только встречался с министром финансов. У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета. У нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме. И этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это коснется примерно четырех миллионов человек. И что важно, что это будет постоянно индексироваться, конечно. И с этого момента уже МРОТ не должен опускаться ниже, чем прожиточный минимум", — пояснил Путин.

Вопросы о подготовке новых кадров. Путин говорит: нужно активнее включаться в программы поддержки молодых рабочих. Задают и личные вопросы. У электросварщицы Ольги дочь заканчивает школу.

"Хотелось бы, чтобы в дальнейшем наши дети наши учились бесплатно", — намекнула электросварщик Ольга Пылаева.

"Что касается бесплатности обучения, она, безусловно, будет сохранена", — пообещал Путин.

Рабочие спрашивают президента и про мост через Волгу. О нем здесь давно мечтают. Проект и смета, рассказал Путин, будут готовы в феврале. Решение — за специальной комиссией.

"Это будет стоить свыше 10 миллиардов рублей. И потом, на ушко вам шепну, о чем говорит комиссия. Но мы с ней, с этой комиссией, еще поработаем", — добавил глава российского государства, отвечая на вопрос о мосте.

Для Владимира Путина — это первая рабочая поездка в новом году. И первая встреча с рабочим коллективом. Речь заходит и о выборах.

"Можно ли было бы рассмотреть мою кандидатуру в качестве доверенного лица по Тверской области. Я готов вам помочь здесь", — предлагает один из заводчан.

"Коллеги поддерживают? Для меня это неожиданно, честно скажу", — удивился Путин.

— Конечно. Конечно, — заверили президента.

"Вам спасибо большое. Благодарю вас", — проявил вежливость президент.

Традиционное фото на память. Его наверняка повесят рядом с тем, что делали здесь же в 2009 году. С тех пор транспортное машиностроение смогло стать настоящим локомотивом экономики.

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