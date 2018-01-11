Худрук британского Королевского оркестра уволен из-за секс-обвинений оперных певиц

Всемирно известный дирижер потерял работу из-за секс-скандала. Худрук британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа уволен после заявлений трех оперных певиц, передает "Россия 24". Их имена не разглашаются. Женщины рассказали, что дирижер их домогался.

Дютуа, которому сейчас уже 81 год, все обвинения отвергает, но другие оркестры, с которыми он сотрудничал до сих пор, досрочно разорвали контракты.