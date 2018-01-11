В ФРГ из-за ряда нарушений полиция остановила фуры с американскими гаубицами

На востоке Германии полицейские остановили на автобане шесть фур с американскими самоходными гаубицами и не позволили им следовать дальше из-за целого ряда нарушений. Об этом сообщило издание Bild.

Как уточняется, польская транспортно-экспедиционная компания получила от США заказ на доставку установок типа М109 в Германию. Но неподалеку от границы на автобане под городом Баутцен (федеральная земля Саксония) колонну заметили правоохранительные органы ФРГ.

Фуры отправили на стоянку. Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что у водителей не было необходимых транспортных документов и специального разрешения на провоз таких грузов по территории ФРГ. Кроме того, груз был слишком тяжелым и не соответствовал габаритам, передает ТАСС. Когда правоохранители взвесили прицепы, оказалось, что каждый из них перегружен в среднем на 16 тонн.

Согласно правилам, такая колонна также обязательно должна была иметь машины сопровождения. Полицейским удалось установить, что некоторые водители нарушали режим труда и отдыха, проводя в пути слишком много времени.

Полиция ФРГ не разрешила фурам двигаться дальше, пока не будут выполнены условия перемещения подобных колонн по территории страны. В настоящее время инцидентом занимается местная служба дорожных штрафов.