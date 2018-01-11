"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в полуфинале Кубка лиги

В рамках полуфинала Кубка английской лиги состоялось лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Поединок, проходивший на домашнем для "синих" стадионе "Стэмфорд Бридж", завершился ничейным исходом – 0:0.

Ответный поединок состоится 24 января на стадионе "Эмирейтс".

Отметим, что чилийский форвард "канониров" Алексис Санчес остался на скамейке запасных и вышел на поле лишь за 24 минуты до финального свистка.

В другой полуфинальной паре борьбу за выход в финал турнира борьбу ведут "Манчестер Сити" и "Бристоль". В первом матче противостояния победу со счетом 2:1 одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Ответный поединок состоится 23 января.