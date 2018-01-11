Шесть человек погибли в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области

На трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля, передает ТАСС. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель, управлявший автомобилем Toyota, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Honda. В результате аварии от полученных травм погибли 6 человек, трое получили травмы. Столкновение произошло в четверг в 10:30 (06:30 по Москве) на 111 км трассы Р-256 Новосибирск — Барнаул.

В правоохранительных органах отметили, что погодные и дорожные условия в районе аварии были нормальные, ограничения видимости отсутствовали.