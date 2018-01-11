"Ливерпуль" предложит Фирмино пожизненный контракт

Английский "Ливерпуль", продавший в "Барселону" полузащитника Фелипе Коутиньо, хочет сохранить другого лидера – нападающего Роберто Фирмино. Руководство клуба готово предложить Фирмино пожизненный контракт.

Пока что 26-летний Роберто Фирмино не собирается уходить из "Ливерпуля". Но клуб хочет сохранить бразильца у себя, поэтому намерен сыграть на опережение. Тем более, что сам Роберто огорчен продажей соотечественника и друга, о чм и сообщил на своей странице в социальной сети. Поэтому в ближайшее время Фирмино будет предложен новый, улучшенный коонтракт, рассчитанный до конца карьеры.

Нынешний догоор бразильца рассчитан до 2020 года. Роберто Фирмино пришел в "Ливерпуль" в 2015 году из немецкого "Хоффенхайма". С тех пор бразилец сыграл за "красных" 20 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 30 результативных передач.