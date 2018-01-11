Чтобы правильно питаться, нужно больше спать?

Многих людей волнует вопрос, как потреблять меньше калорий. Ответ прост: надо заменить одно удовольствие на другое, а именно – сладкую еду на сладкий сон.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что у людей, которые в среднем дольше спят по ночам, более здоровый рацион питания.

По словам экспертов, исследовать эту взаимосвязь очень важно, поскольку изменение качества сна является фактором риска многих нарушений, включая ожирение и другие метаболические, а вслед за ними и сердечные расстройства.

Специалисты провели эксперимент, чтобы установить, как увеличение продолжительности сна влияет на питание людей.

В работе приняли участие 43 человека, которых разделили на две группы. С добровольцами из первой группы специалисты провели консультации и рассказали, как улучшить качество сна: например, отказаться от кофеина перед "отбоем", не ложиться на пустой или на переполненный желудок, заниматься перед сном релаксацией и так далее.

Этих людей попросили в течение недели продлевать среднюю продолжительность сна на полтора часа в сутки. Второй группе повезло меньше – им отсыпаться не разрешили.

В течение семи дней участники также вели дневники, где отмечали, чем и как они питались. Кроме того, все добровольцы носили датчики движения, чтобы исследователи могли отследить, как долго спали участники и сколько времени им требовалось, чтобы заснуть.

В результате 86% людей из первой группы увеличили время, проведённое в постели, и примерно 50% из них увеличили также продолжительность сна (от 52 минут до 90 минут).

Но самое интересное, что увеличение продолжительности сна привело к тому, что добровольцы снизили потребление сахара, поступающего с пищей, в среднем на десять граммов в день (напомним, что норма ВОЗ на сегодня составляет 25 граммов или 6 чайных ложек сахара в день). Кроме того, авторы отметили тенденцию по снижению количества потребляемых углеводов. В контрольной группе таких улучшений не наблюдалось.

Ведущий автор исследования Венди Холл (Wendy Hall) делает вывод: продление сна действительно приводит к сокращению потребления так называемых свободных сахаров. Под этим понятием подразумеваются моно- и дисахариды, которые производители добавляют в продукты и напитки.

"Простые изменения в образе жизни действительно могут помочь людям придерживаться более здоровой диеты", — говорит Холл.

Впрочем, важнее продолжительности сна может быть лишь его качество. В связи с этим учёные намерены провести ещё одну работу, чтобы учесть и этот показатель.

"Продолжительность сна и его качество – это область, вызывающая растущее беспокойство в здравоохранении, и это фактор риска. Мы показали, что привычки, связанные со сном, могут меняться у здоровых взрослых людей с относительной лёгкостью при индивидуальном подходе", — добавляет соавтор работы Хайя Аль Хатиб (Haya Al Khatib).

По её словам, новая работа ещё более явно демонстрирует связь между недостатком сна и нездоровым питанием. Впрочем, потребуются более масштабные и долгосрочные исследования, чтобы специалисты могли составить рекомендации по сну для людей, в особенности для тех, у кого риски заполучить ожирение или сердечно-сосудистые заболевания выше.

Работа британских исследователей была опубликована в издании Sleep Medicine.