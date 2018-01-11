Минфин начинает массированную скупку валюты, чтобы отвязать рубль от нефти

Министерство финансов России будет покупать на внутреннем рынке валюту на 15,1 миллиарда рублей в день.

К совершению данных операций будет, как и раньше, будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет покупать иностранную валюту на торгах Московской биржи. Валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства. Всего на эти цели будет направлено 257,1 миллиарда рублей. В Минфине обещают, что влияние данных операций на курс рубля будет нейтральным.

Как сообщает ТАСС, Минфин начал покупки валюты на рынке для снижения зависимости курса рубля от нефтяных цен в феврале прошлого года. На эти цели были направлены дополнительные нефтегазовые доходы.

Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что покупки валюты в 2018 году будут увеличены более чем вдвое. Это должно снизить уязвимость рубля к волатильности на рынках капитала. "Если даже будет волатильность на сырьевом рынке и на рынках капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем при предыдущей методике", — отметил Силуанов.