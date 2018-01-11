Australian Open. Мария Шарапова сыграет с немкой Татьяной Марией

На следующей неделе в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из турниров серии Большого шлема. Состоялась жеребьевка первого круга соревнований.

Соперницей Марии Шараповой станет немецкая теннисистка Татьяна Мария. Елене Весниной предстоит встретиться с Онс Жабер из Туниса. Екатерина Макарова сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Андрей Рублев сыграет с испанцем Давидом Феррером. Михаил Южный встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом, Даниил Медведев – с австралийцем Танаси Коккинакисом, Евгений Донской — с немцем Флорианом Майером. Соперник Карена Хачанова определится после квалификации.