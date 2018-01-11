Снег задержал в столичных аэропортах более 40 рейсов

Более 40 рейсов задерживается в столичных аэропортах в связи с погодными условиями, свидетельствуют данный онлайн-табло аэропортов Московского авиационного узла.

В Шереметьеве задерживаются 18 рейсов. В Домодедове задерживаются 6 и 15 отменено. Во Внукове задержаны 5 рейсов и один отменен. Данных о проблемах с вылетами из аэропорта Жуковский нет.

Среднее время задержки рейсов, прибывающих в Домодедово, составляет 10 минут, вылетающих из аэропорта – 37 минут. Для Шереметьева первый показатель составляет 16 минут, второй – 32 минуты. Во Внуково рейсы прибывают со средней задержкой в 6 минут, отправляются с задержкой в 19 минут.

В Москве с утра идет снег, по прогнозам к вечеру в столице может выпасть до 2 сантиметров снега при температуре минус 1-3 градуса.