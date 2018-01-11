Неизвестный науке род динозавров назвали сибиротитаном

Палеонтологи из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Томского госуниверситета (ТГУ) описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, обитавших на Земле 120 миллионов лет назад. Новый род получил название сибиротитан (Sibirotitan), а вид – Sibirotitan astrosacralis. Необычное имя ящеру присвоили за его крупный размер и особое строение костей, сообщается на сайте СПбГУ.

Динозавр стал вторым завроподом, получившим в нашей стране научное наименование, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии.

Завроподы, как известно были настоящими гигантами. Правда, сибиротитан не был самым большим представителем своей группы: он обладал массивным длинным хвостом и вытянутой шеей, весил приблизительно десять тонн, а его длина от головы до кончика хвоста оставляла около 12 метров.

Питался сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников, считают исследователи.

Описать нового ящера палеонтологам помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные у села Шестаково Кемеровской области. К слову, это одно из самых знаменитых российских местонахождений динозавров.

Учёным пришлось буквально выколачивать окаменелости из твёрдого песчаника шестаковского яра на берегу реки Кия. Сложность состояла в том, что нужный геологический слой находился посередине отвесной скалы, поэтому исследователи работали с альпинистским снаряжением на высоте около четырёх метров.

"Находка таких крупных костей, как крестец завропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию. Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилю", — говорит в пресс-релизе доцент СПбГУ специалист по мезозойским позвоночным Павел Скучас.

Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют задуматься о происхождении этой группы древних ящеров, объясняет Скучас.

"Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 миллионов лет назад), то есть на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии", — добавляет он.

Сегодня ископаемые хранятся в Томском госуниверситете, а знаменитый крестец выставлен в холле вуза, где рассмотреть древние позвонки могут студенты и преподаватели.

По словам специалистов, если приглядеться, можно заметить, как от крестца расходятся ребра, образуя звезду. Именно из-за этой интересной особенности исследователи дали динозавру видовое имя astrosacralis (от греческого astro — "звезда", латинского os sacrum ("священная кость") или sacrum — на латыни "крестец"). Между собой учёные в шутку называют сибиротитана "звёздокрестцовым".

Место раскопок у села Шестаково почти каждый год приносит палеонтологам новые находки, поэтому можно предположить, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан целый скелет сибиротитана. Но извлечь его из песчаника целиком почти невозможно, поэтому учёным приходится годами по крупицам собирать скелет уникального завропода.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geobios.

Добавим, что не так давно в Монголии найдены останки крайне необычного динозавра, а в Южной Африке — следы хищного динозавра рекордного размера.