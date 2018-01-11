Тема:

Открытие новых видов динозавров и изучение известных 44 минуты назад

Новости Наука

11 января 201816:10

Неизвестный науке род динозавров назвали сибиротитаном

Питался сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.
Фото предоставлено пресс-службой ТГУ.

Читайте нас в Telegram

Палеонтологи из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Томского госуниверситета (ТГУ) описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, обитавших на Земле 120 миллионов лет назад. Новый род получил название сибиротитан (Sibirotitan), а вид – Sibirotitan astrosacralis. Необычное имя ящеру присвоили за его крупный размер и особое строение костей, сообщается на сайте СПбГУ.

Динозавр стал вторым завроподом, получившим в нашей стране научное наименование, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии.

Завроподы, как известно были настоящими гигантами. Правда, сибиротитан не был самым большим представителем своей группы: он обладал массивным длинным хвостом и вытянутой шеей, весил приблизительно десять тонн, а его длина от головы до кончика хвоста оставляла около 12 метров.

Питался сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников, считают исследователи.

Описать нового ящера палеонтологам помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные у села Шестаково Кемеровской области. К слову, это одно из самых знаменитых российских местонахождений динозавров.

Учёным пришлось буквально выколачивать окаменелости из твёрдого песчаника шестаковского яра на берегу реки Кия. Сложность состояла в том, что нужный геологический слой находился посередине отвесной скалы, поэтому исследователи работали с альпинистским снаряжением на высоте около четырёх метров.

"Находка таких крупных костей, как крестец завропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию. Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилю", — говорит в пресс-релизе доцент СПбГУ специалист по мезозойским позвоночным Павел Скучас.

Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют задуматься о происхождении этой группы древних ящеров, объясняет Скучас.

"Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 миллионов лет назад), то есть на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии", — добавляет он.

Сегодня ископаемые хранятся в Томском госуниверситете, а знаменитый крестец выставлен в холле вуза, где рассмотреть древние позвонки могут студенты и преподаватели.

По словам специалистов, если приглядеться, можно заметить, как от крестца расходятся ребра, образуя звезду. Именно из-за этой интересной особенности исследователи дали динозавру видовое имя astrosacralis (от греческого astro — "звезда", латинского os sacrum ("священная кость") или sacrum — на латыни "крестец"). Между собой учёные в шутку называют сибиротитана "звёздокрестцовым".

Место раскопок у села Шестаково почти каждый год приносит палеонтологам новые находки, поэтому можно предположить, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан целый скелет сибиротитана. Но извлечь его из песчаника целиком почти невозможно, поэтому учёным приходится годами по крупицам собирать скелет уникального завропода.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geobios.

Добавим, что не так давно в Монголии найдены останки крайне необычного динозавра, а в Южной Африке — следы хищного динозавра рекордного размера.

Ранее по теме

Коротко

16:10

Дроны, атаковавшие Хмеймим, были запрограммированы заранее

15:15

РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

14:38

Снег задержал в столичных аэропортах более 40 рейсов

13:46

Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

13:12

СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского не подтвердилась

12:15

Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

12:00

Минфин начинает скупку валюты, чтобы снизить зависимость рубля от нефти

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Дроны, атаковавшие Хмеймим, были запрограммированы заранее

Дроны, атаковавшие Хмеймим, были запрограммированы заранее

33 минуты назад
РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

1 час назад
Снег задержал в столичных аэропортах более 40 рейсов

Снег задержал в столичных аэропортах более 40 рейсов

2 часа назад
СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского проверялась и не подтвердилась

СКР - Польше: версия о взрыве на борту Качиньского проверялась и не подтвердилась

3 часа назад
Минфин начинает массированную скупку валюты, чтобы отвязать рубль от нефти

Минфин начинает массированную скупку валюты, чтобы отвязать рубль от нефти

4 часа назад
Умер последний участник классического состава Motorhead

Умер последний участник классического состава Motorhead

27 минут назад
Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет

Спекулянты влюблены в рубль. К чему это приведет

6 часов назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
Зацепин рассказал, о ком именно писали "Песню про зайцев" и при чем тут бритва

Зацепин рассказал, о ком именно писали "Песню про зайцев" и при чем тут бритва

1 час назад
Фильм "Движение вверх" продолжает бить рекорды популярности

Фильм "Движение вверх" продолжает бить рекорды популярности

55 минут назад
Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли

Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли

20 часов назад
Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить уже почти пять лет

Пособие по уходу за детьми-инвалидами забывают повысить уже почти пять лет

3 часа назад
Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

Первая сигарета ведет к зависимости более чем в 60% случаев

7 часов назад
Госдума обеспокоена планами отлова бродячих собак во время чемпионата мира по футболу

Госдума обеспокоена планами отлова бродячих собак во время чемпионата мира по футболу

23 минуты назад
Искусственный интеллект обучили "подсматривать" мысли

Искусственный интеллект обучили "подсматривать" мысли

1 час назад
Бог Кузя не признает вину

Бог Кузя не признает вину

1 час назад
Учебник, в котором Майдан назван революцией, отправлен на экспертизу

Учебник, в котором Майдан назван революцией, отправлен на экспертизу

1 час назад
Брэд Питт начал год с затворничества и походов к психотерапевту

Брэд Питт начал год с затворничества и походов к психотерапевту

2 часа назад
C этого ток-шоу в 1972 году началась игромания

C этого ток-шоу в 1972 году началась игромания

2 часа назад
Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет

Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет

2 часа назад
В Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого (водители в шоке)

В Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого (водители в шоке)

2 часа назад
Ужин с Дональдом Трампом разыграют в лотерею

Ужин с Дональдом Трампом разыграют в лотерею

2 часа назад
Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

Москву ждет самая холодная ночь с начала зимы

2 часа назад
Американским штурмовикам не хватает воздуха. Полеты Thunderbolt II частично приостановлены

Американским штурмовикам не хватает воздуха. Полеты Thunderbolt II частично приостановлены

3 часа назад
В Новой Зеландии найдены останки гигантской вымершей летучей мыши

В Новой Зеландии найдены останки гигантской вымершей летучей мыши

3 часа назад
Забанен в Google: популярному видеоблогеру объявили бойкот за пропаганду суицида

Забанен в Google: популярному видеоблогеру объявили бойкот за пропаганду суицида

3 часа назад
Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

3 часа назад
Павел Дуров напомнил, что Telegram &mdash; не из "этой страны"

Павел Дуров напомнил, что Telegram — не из "этой страны"

3 часа назад
WADA: данные от хакеров Fancy Bears давно устарели

WADA: данные от хакеров Fancy Bears давно устарели

3 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

3 часа назад
451
Самый "странный" внеземной камень грозится изменить статус-кво Солнечной системы

Самый "странный" внеземной камень грозится изменить статус-кво Солнечной системы

4 часа назад
Калининградские полицейские штурмом взяли парники с марихуаной

Калининградские полицейские штурмом взяли парники с марихуаной

4 часа назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

4 часа назад
Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

Корреспондента ВГТРК не пропустили на территорию Украины

4 часа назад
Вести.net: на CES2018 показали гибрид смартфона с ноутбуком

Вести.net: на CES2018 показали гибрид смартфона с ноутбуком

4 часа назад
В новогодние праздники на дорогах поймали более 11 тысяч пьяных водителей

В новогодние праздники на дорогах поймали более 11 тысяч пьяных водителей

4 часа назад
Лукашенко назвал самую странную границу Европы

Лукашенко назвал самую странную границу Европы

5 часов назад
10 советов доктора Беленкова: насколько безопасны "сердечные капли"

10 советов доктора Беленкова: насколько безопасны "сердечные капли"

5 часов назад
472
ДТП с инкассаторской машиной на западе Москвы приняли за ограбление

ДТП с инкассаторской машиной на западе Москвы приняли за ограбление

5 часов назад
В Швейцарии запретили мешать собакам лаять и варить раков живьем

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять и варить раков живьем

5 часов назад
Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры

Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры

5 часов назад
Водителю, окатившему мать с детьми водой из лужи, грозит штраф в пять тысяч фунтов

Водителю, окатившему мать с детьми водой из лужи, грозит штраф в пять тысяч фунтов

5 часов назад
Чтобы правильно питаться, нужно больше спать?

Чтобы правильно питаться, нужно больше спать?

5 часов назад
Новый Kia Cerato: первые изображения

Новый Kia Cerato: первые изображения

5 часов назад
Исследователям удалось проникнуть в защищенные группы WhatsApp

Исследователям удалось проникнуть в защищенные группы WhatsApp

6 часов назад
Очевидец снял на видео последствия страшной аварии в Новосибирской области

Очевидец снял на видео последствия страшной аварии в Новосибирской области

6 часов назад
МИД РФ ответит на запрет российских новостей в Молдавии

МИД РФ ответит на запрет российских новостей в Молдавии

6 часов назад
Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека

Нужно успокоиться? Поможет футболка любимого человека

6 часов назад
К выходу готовится странный мультфильм из Перу - "Махнем на Луну!"

К выходу готовится странный мультфильм из Перу - "Махнем на Луну!"

6 часов назад
Вдова Шаинского: тело композитора не будут кремировать

Вдова Шаинского: тело композитора не будут кремировать

6 часов назад
Скандал с VIP-камерами: уволен замначальника "Матросской тишины"

Скандал с VIP-камерами: уволен замначальника "Матросской тишины"

7 часов назад
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48