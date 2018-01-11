РКК "Энергия" предлагает освещать Заполярье со спутников

Ученые ракетно-космической корпорации "Энергия" предложили освещать заполярные районы России с помощью специальных спутников-отражателей.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в докладе, который авторы собираются огласить на "Королёвских чтениях", которые состоятся с 23 по 26 января 2018 в Москве.

По мнению ученых, в зимний период освещение заполярных районов России можно производить с помощью отраженного от спутников-осветителей светового потока.

Предлагается установить на каждом спутнике в качестве отражателя специальный мембранный диск из алюминизированной полиамидной пленки, радиусом 50 метров и соединить его с корпусом летательного аппарата центральной жесткой вставкой радиусом пять метров.