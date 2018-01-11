Дроны, атаковавшие Хмеймим, были запрограммированы заранее

Дроны, которые 6 января атаковали российскую военную базу Хмеймим, были запрограммированы заранее. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы БПЛА Генерального штаба РФ Александр Новиков.

По словам генерал-майора, специалисты тщательно исследовали захваченные в Сирии беспилотники и выяснили, что на них установлено оборудование, которое позволяло роботам автоматически добраться до цели и сбросить на нее боеприпасы. Подобную систему управления невозможно заглушить или взять под контроль.

Также Новиков уточнил, что каждый дрон нес под крыльями 10 самодельных взрывных устройств весом по 400 граммов. Все они были начинены металлическими шариками и имели радиус поражения до 50 метров.

Напомним, что ночью 6 января 13 самодельных беспилотников попытались напасть на российские военные базы Хмеймим и Тартус. 7 были сбиты огнем зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь-С1". Остальные шесть перехватили специалисты войск радиоэлектронной борьбы.