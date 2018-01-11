Ограбление в центре Парижа: налетчиков не остановили ни охрана, ни сигнализация

Пятизвездочный отель Ritz, темный парижский вечер, трое преступников в капюшонах с топориками — почти сценарий для фильма. Но это не фильм. Это дерзкое ограбление на Вандомской площади. Стоимость похищенных драгоценностей — пять миллионов евро, похищенных на глазах изумленных граждан, среди которых были люди очень известные.

Сердце Парижа. Вандомская площадь с шикарными отелями и магазинами. Около десятка ювелирных с дорогими украшениями. Банда налетчиков проникла в один из них с черного хода. У молодчиков с собой топоры, которыми они разбивают витрину и крадут драгоценности почти на 5 миллионов евро.

Постояльцы отеля, посетители баров на первом этаже в ужасе. Первая мысль — это теракт. "Я была в баре отеля Ritz, пила коктейль, и тут они ворвались, велели не оборачиваться, — рассказывает одна из свидетелей налета. — Я, конечно, сразу обернулась. Там люди в масках, все в черном".

Среди тех, кто выпивал в баре Ritz под названием "Хемингуэй" оказался известный французский писатель Фредерик Бегбедер. Живой классик признался журналистам, что счастлив остаться в живых, поскольку у него скоро должна родиться дочка.

Многие прохожие пытались укрыться в соседних отелях. Вот, что рассказывает один из портье, пожелавший остаться неизвестным: "К нам прямо с улицы забежали напуганные прохожие. Мы хотели высунуться посмотреть, что происходит, но они говорят: не стоит. Полицейские были на улице, но им явно было не до нас".

Полиция задержала троих грабителей прямо на месте преступления. Еще двоим удалось скрыться. Маршрут отхода, видимо, продумали заранее — по узкой односторонней улице Камбон, где полиции за быстрым мотоциклом не угнаться. Правда, в спешке налетчик потерял сумку с частью добычи, а на бульваре Капуцинов сбил прохожую женщину.

Хотя арестовали не всех, в министерстве юстиции рапортуют об успехах. "Хладнокровие, профессионализм и быстрая реакция стражей порядка делают честь всей нашей полиции, — пишет в соцсети министр внутренних дел Франции Жерар Коломб. — Выражаю им признательность".

Как выяснилось, трое арестованных (им — чуть за 20) уже попадали в поле зрения полиции за мелкие кражи. Стрелкового оружия у них при себе не было, чтобы в случае провала адвокаты могли их защищать по другой, более легкой статье.

"Подобные ограбления уже были, весной прошлого года преступники выносили из этих витрин драгоценностей на 5-6 миллионов, так что искушение велико", — отмечает эксперт по обороне Доминик Ризе.

Отель Ritz часто попадает в новости, хотя его хозяин — египетский бизнесмен Мухаммед аль-Файед прессу на дух не переносит. Он винит папарацци в смерти своего сына и принцессы Дианы 20 лет назад. А они, кстати, провели последние часы перед аварией именно в баре "Хемингуэй", в отеле. Что касается ювелирных — там после предыдущих ограблений установили новейшую систему слежения и разместили охранников в штатском. Но в минуту опасности они, как и простые посетители, предпочли не стоять у преступников на пути.