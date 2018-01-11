КХЛ. СКА обыграл "Локомотив" в центральном матче дня

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) питерское СКА на своем льду принимал ярославский "Локомотив" и смог одержать минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственной шайбы в составе питерских армейцев стал защитник Патрик Херсли.

В подмосковном Подольске "Витязь" не смог навязать серьезного сопротивления екатеринбургскому "Автомобилисту". Гости уже к 15 минуте благодаря усилиям Сергея Хрипунова, Артема Гареева и Алексея Михнова повели с комфортными 3:0. Во втором периоде Никита Двуреченский одну шайбу отквитал, но в заключительные 20 минут игры голы екатеринбуржцев Анатолия Голышева и Егора Миловзорова установили окончательный счет – 5:1 в пользу "Автомобилиста".

Финский "Йокерит" на своем льду не без труда одолел "Куньлунь Ред Стар". Первая шайба была забита лишь на 32-й минуте, когда нападающий "джокеров" Пекка Йормакка смог открыть счет в матче. Но еще до истечения времени второго периода Лукас Лессио сравнял счет после передачи Брэндона Ипа. Впрочем, все для "Йокерита" решилось уже в третьем игровом отрезке – сначала на 42-й минуте Сами Леписте вывел свою команду вперед, а уже перед самой финальной сиреной Олли Палола обеспечил хозяевам победу со счетом 3:1.

В еще одном поединке игрового дня КХЛ московский ЦСКА в домашних стенах не испытал проблем с аутсайдером Восточной конференции – тольяттинской "Ладой", которая не побеждает уже третий матч подряд. Армейцы усилиями Ивана Телегина, Романа Любимова и Максима Шалунова забили три безответные шайбы в ворота гостей. Эта победа стала для московских армейцев восьмой подряд в рамках "регулярки" КХЛ.