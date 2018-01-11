Гандбол. Сборная России пробилась в следующий этап отбора на чемпионат мира-2019

Мужская национальная команда России в пятом матче квалификационного раунда на чемпионат мира-2019 на выезде встречалась со сборной Словакии. Матч, проходивший в словацком городе Поважска-Бистрице, завершился со счетом 32:26 в пользу российских гандболистов.

После этого успеха подопечные Эдуарда Кокшарина набрали десять очков в группе 1, занимая первую строчку в группе 1. В активе россиян пять побед из пяти возможных. Такие показатели позволили россиянам досрочно пробиться в следующую стадию отбора – в плей-офф.

Однако сборной России еще предстоит завершающий матч группового раунда – 13 января в Казани российские гандболисты встретятся с командой Финляндии.