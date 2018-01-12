Дубль Кручинина помог "Трактору" разобраться со "Слованом" в матче КХЛ

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершался матчем в Братиславе, где местный "Слован" принимал челябинский "Трактор". Предпоследняя команда Западной конференции лиги не смогла ничего противопоставить "трактористам" и всухую уступили – 0:3.

Подопечные Анвара Гатиятулина по одному голу забивали в каждом из периодов – две шайбы на счету Алексея Кручинина и одна – в активе Ника Бэйлена. Благодаря этому дублю россиянин набрал 19 (9+10) очков в 46 матчах "регулярки".

Победа позволила челябинцам набрать 78 очков и занять шестую строчку в Восточной конференции. А вот словацкий клуб с 50-ю пунктами продолжает держать за собой 12-ю позицию на Западе.