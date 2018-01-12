Билялетдинов возглавил хабаровский СКА

Российский специалист Ринат Билялетдинов был назначен главным тренером клуба российской премьер-лиги "СКА-Хабаровск". Контракт наставника с дальневосточным клубом рассчитан на полтора года.

"Наш клуб официально оформил отношения с новым главным тренерским штабом, — сообщается в Instagram "СКА-Хабаровска". – Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на полтора года".

Наставник не имел тренерской практики с 2015 года, когда он прекратил свое сотрудничество с казанским "Рубином". В стане клуба из столицы Татарстана он проработал неполные два года.

Хабаровчане замыкают турнирную таблицу чемпионата России по футболу, имея в своем активе 12 баллов. Клуб отстает на семь очков от идущего 15-м "Анжи".