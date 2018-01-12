Российские прокуроры отмечают профессиональный праздник

В пятницу, 12 января, российские прокуроры отмечают свой профессиональный праздник — День работника прокуратуры Российской Федерации.

Свою историю отечественная прокуратура ведет с учреждения Петром Первым должности генерал-прокурора: царский указ от 12 января 1722 года гласит: "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору".

Прокуратуре ставилась задача – "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором стал граф Павел Ягужинский, напоминает ТАСС. Представляя его, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". С тех пор за прокуратурой закрепилось название — "Око государева".

Сегодня Прокуратура России объединяет 50-тысячный коллектив. В Москве по случаю профессионального праздника пройдут торжественные мероприятия, вручение государственных наград работникам органов прокуратуры и праздничный концерт.