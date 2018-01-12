Ралли "Дакар". Экипаж Николаева удерживает лидерство после шести этапов

Экипаж российского гонщика Эдуарда Николаева, выступающего за команду "Камаз-мастер", на шестом этапе ралли-марафона "Дакар" финишировал шестым в классе грузовиков. Он отстал на 5 минут и 25 секунд от приехавшего первым аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко", проехавшего спецучасток общей протяженностью 313 километров за 3 часа 22 минуты и 23 секунды.

Именно Вильягра является главным преследователем россиянина в генеральной классификации – по итогам шестого этапа "Дакара" разрыв между двумя гонщиками составляет 52 минуты 40 секунд.

При этом отметим, что еще один экипаж российского гонщика во главе с Дмитрием Сотниковым опередил Николаева, финишировав четвертым. Он отстал от победителя этапа на 3 минуты 38 секунды. В общем зачете Сотников занимает пятую строчку (+3:59.13).

Также напомним, что россиянин Иван Шихотаров, выступающий в классе внедорожников, во время гонки сломал позвоночник, но закончил гонку.