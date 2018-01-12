Канада назвала состав хоккейной сборной на Олимпиаду

Федерация хоккея Канады объявила состав мужской сборной по хоккею с шайбой, который отправится на Олимпиаду в Пхенчхане. В нем оказалось 13 игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги. Главным тренером команды стал Уилли Дежарден, в прошлом сезоне возглавлявший "Ванкувер Кэнакс".

Состав сборной Канады на Игры-2018: вратари — Джастин Питерс ("Кельн", Германия), Кевин Пулин ("Медвешчак", Хорватия), Бен Скривенс ("Салават Юлаев", КХЛ). Защитники — Стефан Эллиотт ("ХВ71", Швеция), Чарлз Геноуэй ("Лада", КХЛ), Крис Ли ("Металлург", КХЛ), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери ("Динамо" (Рига), КХЛ), Коди Голубеф ("Стоктон", США), Марк-Андре Граньяни ("Динамо" (Минск), КХЛ), Максим Норо ("Берн", Швейцария).

Нападающие — Рене Бурк ("Юргорден", Швеция), Жильбер Брюле ("Куньлунь", КХЛ), Эндрю Эббетт, Мэйсон Реймонд (оба — "Берн", Щвейцария), Куинтон Хауден ("Динамо" (Минск), КХЛ), Крис Келли ("Белвилл", США), Роб Клинкхаммер ("Ак Барс", КХЛ), Брэндон Козун ("Локомотив", КХЛ), Максим Лапьер ("Лугано", Швейцария), Эрик О'Делл ("Сочи", КХЛ), Дерек Рой ("Линчепинг", Швеция), Кристиан Томас ("Уилкс-Барре"/"Стоктон" США), Линден Вей ("Барыс", КХЛ), Войтек Вольский ("Металлург", КХЛ). Сборная Канады на Олимпиаде попала в одну группу с Чехией, Южной Кореей и Швейцарией.