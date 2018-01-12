Росс Браун: "Формула-1" может прожить и без Ferrari

Во время межсезонья в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" продолжается заочная дискуссия о политике новых владельцев турнира из компании Liberty Media. Напомним, что президент Ferrari Серджио Маркионне заявил, о том, что итальянская команда "Королевских гонок".

Однако спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун полагает, что чемпионат проживёт и без Ferrari, если противоречия, связанные с будущим техническим регламентом, окажутся непреодолимыми, и в Маранелло действительно примут радикальное решение. Как уже сообщали Вести.Ru, Маркионне заявил: "Если они думают, что мы блефуем, то они играют с огнём".

Браун ответил итальянцу: "Формула-1" всегда выживет. Мы все это знаем. Иногда мы были свидетелями того, как из спорта уходили чемпионы мира, иногда в "Формуле-1" происходили трагедии. И всегда звучали вопросы: "Что будет со спортом?" Но он переживал эти потери и восстанавливался. Развитие продолжится вне зависимости от того, буду ли я в "Формуле-1", будет ли Liberty, будет ли Ferrari".

Но при этом Браун, задаваясь вопросом — станет ли "Формула-1" лучше? – отвечает: "Не думаю. Полагаю, правильнее найти решение, которое устроит Ferrari, но оно должно соответствовать определённым параметрам. Мы не можем допустить возникновение ситуации, когда нам придётся делать всё, что захотят команды, неважно, какая из них – Ferrari, Mercedes или Renault".

"Я полагаю, в Ferrari считают, что важные элементы "Формулы-1" должны быть сохранены, — цитирует Брауна сайт F1News.Ru. - Тут мы с ними во многом солидарны, ведь всё это часть природы "Ф-1". Мы не хотим это терять, но всё должно отвечать определённым условиям. Есть рамки, которые, как нам кажется, нужно установить, и будем надеяться, что в Ferrari смогут в них вписаться".