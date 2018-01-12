Трамп сообщил о продаже Норвегии самолетов из Call of Duty

Президент США сообщил о продаже вымышленных самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр Call of Duty: Advanced Warfare. Оговорка была сделана, когда глава государства рассказывал о поставках вооружения Норвегии.

"В ноябре мы начали поставки первых самолетов F-52 и F-35", — приводит слова Трампа газета The Washington Post.

Издание предположило, что президент, видимо, спутал модели самолетов с их количеством, так как США собираются поставить в Норвегию именно 52 истребителя.