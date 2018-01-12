Во Владивостоке появился памятник Исаеву-Штирлицу

В центре Владивостока установили памятник знаменитому литературному герою — советскому разведчику Отто фон Штирлицу, он же Максим Максимович Исаев, передает "Интерфакс".

Как сообщили в мэрии города, скульптура создана на деньги меценатов. Она установлена в районе гостиницы "Версаль", официально памятник еще не открыт.

Работавший над скульптурой художник Павел Шугуров сказал, что арт-объект представляет собой металлический лист высотой около 2,5 метров, в котором прорезан силуэт человека в шляпе и плаще.

На арт-объекте есть надпись, "в молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане "Версаль".

"Силуэт разделен на две половины — светлую и темную, что, по замыслу, отражает сложность работы разведчика", — добавил Шугуров.



Есть данные, что именно в гостинице "Версаль" писатель Юлиан Семенов придумал образ разведчика Исаева-Штирлица.