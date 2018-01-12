Найденная в Балашихе бомба оказалась муляжом

Взрывное устройство, обнаруженное в Балашихе в Московской области, оказалось муляжом.

Предмет, похожий на бомбу, был найден возле магазина на Владимирской улице. Это был пакет с двумя контейнерами внутри.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозрительный предмет был отправлен на экспертизу. Он оказался муляжом взрывного устройства.