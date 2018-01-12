Трое индийских военных упали с вертолета во время репетиции парада

Трое военнослужащих получили серьезные травмы после того, как крепления троса, по которому они десантировались с вертолета, оборвались.

Трагический инцидент сняли на видео. ЧП произошло во вторник, 9 января, в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.

На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.

"С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат", — прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.

Как сообщает Times Now, военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.