Пьяный москвич открыл огонь из пистолета на глазах у полицейского

Конфликт между двумя компаниями на западе Москвы перерос в драку со стрельбой, при этом одним из участников стычки стал полицейский, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент рукоприкладства.

Инцидент произошел на крыльце многоэтажки на Крылатской улице. Что послужило причиной конфликта, достоверно неизвестно, но очень быстро противники перешли от словесных прений к силовым методам. На кадрах видно, что на стороне пострадавшего молодого человека находился и страж порядка, который и вызвал на место подкрепление.

Его приятель получил крепкий удар по лицу, а наседавший 30-летний мужчина в доказательство серьезности своих намерений выхватил травматический пистолет и выстрелил в асфальт, чем напугал своих сторонников. В конце концов накал страстей удалось сбить, однако владельцу оружия пришлось давать объяснения в полиции.

Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу, стрелка отпустили под подписку о невыезде — ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Хулиганство".