Захарова рассказала о западном заговоре и животном страхе США

В западных СМИ и политических кругах существует заговор молчания относительно реальной ситуации в Ракке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это делается для того, "чтобы не дискредитировать действия Вашингтона, союзников Вашингтона в Сирии, которые не имеют международного правового основания нахождения в Сирии".

Как сообщает ТАСС, представитель МИД отметила, что попытки сорвать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, в том числе со стороны США, потерпят неудачу.

"Если у кого-то — и мы знаем, как зовут этого кого-то, это, в частности, господин [исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока] Дэвид Саттерфилд — есть эти иллюзии, то ничего у вас не выйдет, как бы вы ни старались и ни распинались перед своими законодателями", — подчеркнула она.

Кроме того, на брифинге Захарова заявила, что с началом года в Сирии усилились провокации боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и других радикальных отрядов. В том числе имели место атаки на пункты базирования российских военных.

Также Захарова прокомментировала включение России в список стран, от поездок в которые Госдепартамент рекомендовал воздержаться американцам. По ее мнению, это культивирует в американцах страх перед Россией.

"Это какое-то очередное, ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого — придать очередной виток антироссийской истерики в США, культивировать животный страх американцев перед Россией", — заявила она.

Между тем сегодня ситуацию в Сирии обсудили главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф. Телефонный разговор состоялся в преддверии Конгресса национального диалога, который пройдет 29-30 января. Как сообщает РИА Новости, министры продолжили обмен мнениями "с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН".

Также спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Гарри Кореном. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильские отношения, а также ситуация в Сирии.

Ракка была основным оплотом террористов. Ее освобождали при поддержке коалиции во главе с США — при этом погибли тысячи мирных жителей.