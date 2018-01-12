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Изучение Земли из космоса 2 часа назад
Добраться до цивилизации: новая карта отражает благосостояние народов мира
Новая карта демонстрирует неравномерную доступность городов для жителей разных районов планеты.
Иллюстрация Daniel Weiss, Jennifer Rozier, Malaria Atlas Project, University of Oxford.
Международная команда специалистов, возглавляемая исследователями Института больших данных (Big Data Institute) при Оксфордском университете, составила уникальную карту мира. Она отображает, сколько времени люди из разных уголков планеты должны потратить, чтобы добраться до более-менее крупного города. Необычная визуализация, созданная на основе картографических проектов Open Street Map и Google, показывает огромное различие между странами в вопросах транспортной доступности городских центров.
Города, безусловно, предлагают людям гораздо более развитую инфраструктуру, чем сельская местность. И по тому, как быстро люди из отдалённых районов могут добраться до цивилизации, можно судить, насколько хорошо различные государства удовлетворяют потребности граждан.
Первая попытка создать подобный проект предпринималась ещё в 2000 году. Но, по словам авторов новой работы, тогда развитие картографических сервисов сильно отставало от сегодняшнего дня. Теперь с помощью компьютерных алгоритмов учёные провели детальный анализ двух крупнейших открытых картографических ресурсов и рассчитали, на каком удалении от ближайшего города с населением не менее 50 тысяч жителей находится каждая точка на планете.
Данные, представленные на сайте проекта под названием The Malaria Atlas ("Атлас малярии"), свидетельствуют: в среднем более 80% людей на Земле проживают в пределах часа езды до крупного населённого пункта. Но если в странах с высокими доходами этот показатель составляет выше 90%, в бедных африканских государствах к югу от Сахары вблизи городов живёт лишь 50% населения.
Больше суток в пути до "райцентра" проводят жители некоторых районов Сибири и Дальнего Востока, северных территорий Канады и США, бедуины пустыни Сахара, индейцы амазонских джунглей, монахи высокогорных монастырей в Гималаях и аборигены Западной Австралии. А вот в Великобритании уехать далеко за город можно только на севере Шотландии.
Новая карта показывает и другие интересные особенности доступности городских центров. Например, в Египте города и связывающие их дороги сосредоточены вдоль Нила, а в Юго-Восточной Азии проще всего найти город, находясь на острове Ява.
В пресс-релизе института авторы работы подчёркивают, что их карта является серьёзным исследовательским инструментом, особенно в социально-экономической области. Дальнейший анализ полученных результатов обещает дать новые объективные оценки таким важным сторонам современной социальной жизни населения Земли, как доступность медицины и образования, экономический статус и многим другим.
Более подробно с процессом создания карты можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную в издании Nature.
Напомним также, что, получив возможность собирать и анализировать огромные массивы данных, учёные регулярно прибегают к составлению различного рода глобальных карт. В частности, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) в своих материалах освещали составление карт местонахождения пластикового мусора в Мировом океане, распределения углекислого газа в атмосфере Земли, ценных участков бездорожья и некоторых других.
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