Дочь Анны Самохиной рассказала о яркой жизни и трагедии красавицы-актрисы

В начале 2010 года поклонников Анны Самохиной шокировала новость о ее смерти от онкологического заболевания. 14 января красавице-актрисе могло бы исполниться всего 55.

В ее недолгой, но яркой жизни было много любви, красоты и успеха, но сожалела актриса в последние дни о том, что не слишком много внимания уделяла своей дочери Александре.

Она тоже с болью говорит о том, что ей не хватало мамы: сначала потому, что она была слишком занята своим любимым делом – работой, и воспитывала Александру бабушка. А после развода родителей она приняла решение остаться с отцом — актером Александром Самохиным, и мама ее решение приняла.

Впрочем, и у самой Анны юные годы были непростыми, но по другой причине. Она рассказывала дочери об общежитии, в котором жила, с соседями-алкоголиками и повесившейся соседкой.

Однако память об этих мрачных картинах прошлого не мешала актрисе блестяще исполнять роли красавиц, способных вскружить голову и искателям приключений, и даже королям.

Страшный диагноз от Анны врачи скрывали до последнего, потому что знали: ее уже не спасти. Она перенесла его достойно, мужественно и красиво, вспоминает Александра.

Был ли у Анны Самохиной роман с Дмитрием Нагиевым, как ее первый муж воспринял роман актрисы с Арнисом Лицитисом, почему она разошлась со вторым супругом и какие последние слова сказала Александре? Об этом дочь Анны Самохиной и ее сестра вспоминают в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".