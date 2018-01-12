Путин присвоил генеральские звания 16 сотрудникам прокуратуры

Президент России Владимир Путин в День работника органов прокуратуры присвоил генеральские звания 16 сотрудникам прокуратуры.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, классный чин государственного советника юстиции 1 класса (генераль-полковник) присвоено заместителям генпрокурора Сааку Карапетяну и Леониду Коржинеку.

Классный чин государственного советника юстиции 2 класса (генерал-лейтенант) присвоен заместителю генпрокурора Андрею Кикотю, южному транспортному прокурору Геннадию Круку, прокурору республики Саха (Якутия) Николаю Филипчуку.

Классный чин государственного советника юстиции 3 класса (генерал-майор) присвоен замначальнику Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергею Бочкареву.