Автобус, влетевший в переход у "Славянского бульвара", был исправным

В Следственном комитете РФ заявили, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправным.

Как сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, водитель Виктор Тихонов задержан в связи с тем, что следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц" УК РФ.

По словам Петренко, в пятницу следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов, нарушив Правила дорожного движения, допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке. Автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода, совершив наезд на пешеходов. В результате ЧП четверо пешеходов скончались от полученных травм, 10 -получили различные телесные повреждения.

Петренко отметила, что следствие изучит всю необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период.

По словам представителя СКР, после проведения комплекса следственных мероприятий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы об обстоятельствах и причинах произошедшего, способствовавших этому преступлению.