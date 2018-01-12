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Правильное питание и диеты 1 час назад
"Западная диета" изменяет работу генов и гиперактивирует иммунную систему
Нездоровое питание может иметь намного более серьёзные последствия, чем предполагалось ранее.
Фото Anestiev/pixabay.com.
Исследователи из Университета Бонна (Германия) привели очередной аргумент против употребления фастфуда. Оказывается, калорийная пища изменяет работу иммунной системы, причём не самым лучшим образом.
Напомним, что фастфуд уже признан причиной депрессий и снижения интеллекта. И, конечно, токсины, которые содержатся как в самой быстрой еде, так и в её упаковке, не лучшим образом сказываются на здоровье.
Что же касается иммунной системы, специалисты доказали, что постоянное употребление фастфуда делает её гиперактивной и агрессивной. Более того, этот эффект является долгосрочным: даже после перехода на здоровую пищу стимуляция сохраняется.
Эти изменения связаны с развитием сахарного диабета и атеросклероза, говорят авторы новой работы. Но как именно происходит негативное воздействие?
Чтобы это выяснить, учёные проводили эксперименты на животных моделях – мышах. Их в течение месяца держали на "западной диете" (больше всего злоупотребляют фастфудом жители США, отсюда и название).
Грызунов кормили пищей с высоким содержанием жира и сахара и с низким содержанием клетчатки. При этом у животных развивался сильный воспалительный ответ по всему телу, как после заражения опасными бактериями.
"Нездоровая диета привела к неожиданному увеличению числа определённых иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов (это разновидности лейкоцитов, белых кровяных клеток – прим.ред.)", — рассказывает соавтор работы Анетт Христ (Anette Christ).
По её словам, это явный признак изменения деятельности иммунных клеток-предшественников в костном мозге.
Чтобы лучше понять процессы, которые запускаются в организме при употреблении фастфуда, команда решила более внимательно изучить эти клетки-предшественники, выделенные из костного мозга грызунов.
"Генетические исследования показали, что "западная диета" активировала большое количество генов в клетках-предшественниках. В их число входят гены, ответственные за распространение клеток и созревание", — отмечает профессор Йоахим Шультце (Joachim Schultze).
Иными словами, фастфуд заставляет организм быстрее формировать мощнейшую армию иммунных клеток.
На следующем этапе мышей из экспериментальной группы на месяц перевели на здоровое питание. Анализы показали, что острая реакция на воспаление исчезла, однако генетическое перепрограммирование клеток-предшественников и собственно иммунных клеток всё равно продолжалось. Даже после четырёх недель употребления полезной пищи многие из генов, который включились ранее, оставались активными.
Авторы поясняют: это связано с тем, что врождённая иммунная система обладает памятью. Например, после какого-либо заражения защита организма обостряется и пребывает в "тревожном" состоянии, чтобы как можно быстрее среагировать в случае новой атаки.
Вероятно, в данном случае происходит то же самое, только иммунный ответ вызван не патогенами, а нездоровой пищей.
Учёным также удалось идентифицировать "датчик" иммунных клеток, который сообщает им о присутствии воспаления. Это внутриклеточные белковые комплексы под названием инфламасомы. Они являются сигнальными, то есть умеют распознавать инфекционные агенты и другие вредные вещества и посылать "сообщения" о присутствии воспаления.
Правда, исследователям ещё предстоит выяснить, что же именно "смущает" белковые комплексы и заставляет их запрашивать противовоспалительные ответы.
Любопытно, что, помимо иммунных реакций, фастфуд также изменяет способ "упаковки" генетической информации. Напомним, что генетический материал хранится в ДНК; каждая клетка содержит несколько нитей ДНК, которые вместе составляют около двух метров в длину. Обычно они "обёрнуты" вокруг определённых белков в ядре клетки. (Кстати, именно поэтому многие гены ещё не открыты и не изучены – они просто недоступны из-за своего положения.)
Нездоровое питание приводит к тому, что некоторые из этих – обычно скрытых – фрагментов ДНК раскручиваются и образуют нечто вроде свисающей петли. Эту область генетического материала можно прочитать, пока "временная развёртка" сохраняется, поясняют авторы. Они называют это явление эпигенетическими изменениями, из-за которых иммунная система даже на небольшие раздражители реагирует сильными ответными реакциями.
Как уже говорилось выше, усиление иммунного ответа ускоряет развитие сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Дело в том, что, к примеру, при артериосклерозе типичные сосудистые отложения (бляшки) состоят в основном из липидов и иммунных клеток. Воспалительная реакция непосредственно влияет на их рост: активированные иммунные клетки постоянно мигрируют в изменённые стенки сосудов. Когда бляшки вырастают слишком большими, они могут лопаться, что приводит к засорению кровеносных сосудов. Возможные последствия этого – инсульт или сердечный приступ.
Таким образом, нездоровое питание может иметь намного более серьёзные последствия, чем предполагалось ранее, заключают авторы. Они напоминают: в последнее столетие средняя продолжительность жизни и так сократилась, а употребление вредной пищи и отсутствие физических упражнений только усугубляют ситуацию.
По мнению экспертов, эти выводы имеют важное общественное значение: об опасности фастфуда необходимо информировать людей, начиная с раннего возраста.
Более подробно об исследовании рассказывается в статье, опубликованной в издании Cell.
К слову, ранее выяснилось, что фастфуд также может наносить ущерб здоровью "по половому признаку". Так, у девушек, употребляющих его, больше шансов заболеть раком груди, а у мужчин калорийные вредности вызывают воспаление в мозге.
Но есть и хорошие новости: исследователи нашли противоядие, которое спасёт от тяги к нездоровой пище.
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